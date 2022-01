Covid-19, Emergenza ATAC, Comellini (Sindacato dei Militari): uso dei militari è fantasia irrealizzabile.

Roma, 17 gen 2022 (AGENPARL) – “In merito all’ipotesi di utilizzare il personale militare dell’Esercito per tamponare l’emergenza nel trasporto pubblico della Capitale riteniamo che ciò sia assolutamente irrealizzabile in quanto le abilitazioni alla guida possedute dal personale in questione consentono allo stesso di condurre solo ed esclusivamente mezzi di trasporto militari.

Come fu per le buche sulle strade di Roma, o in occasione di ogni altra emergenza, anche in questo caso per gli amministratori della Capitale l'idea di utilizzare i militari sembra essere l'unica soluzione possibile.

