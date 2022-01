“Ufficiale della Marina Militare in pensione richiamato in servizio alla sezione Co.ce.r”.

Roma, 17 gen 2022 – DAL GIORNALE LANAZIONE.IT – Un ufficiale in pensione richiamato in servizio al Cocer, il consiglio centrale di rappresentanza della Marina, con sede alla Spezia. È la denuncia di Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari, secondo il quale “i coceristi non si fanno mancare nulla”.

“Sarebbe il caso di fare chiarezza sul caso in questione e verificare la reale necessità di questo richiamo in servizio visto che di ufficiali capaci in Marina ce ne sono in abbondanza e, per quanto riguarda la rappresentanza militare, sarebbe senza dubbio dovuto subentrare nell’incarico l’ufficiale primo dei non eletti o, in caso di sua rinuncia, il seguente in graduatoria – dice Comellini –,… L’ARTICOLO COMPELTO PUOI LEGGERLO SU LANAZIONE.IT – CLICCA QUI >>>

.