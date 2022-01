Roma, 25 gen 2022 – Con una missiva indirizzata all’Organo di Vertice, il Si.Na.Fi., attivato dalle segnalazioni dei propri iscritti, ha chiesto di sensibilizzare i Comandanti a tutti i livelli affinché non venga preclusa a monte, in alcun caso, la possibilità di presentare le istanze per il riconoscimento di infermità o lesioni da causa di servizio per malattia da Coronavirus.

Clicca qui per leggere la lettera.