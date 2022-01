Militare dell’Esercito trovato morto nelle camerate del Centro interforze di studi e applicazioni militari (Cisam)

Roma, 25 gen 2022 – Alle 6,30 di questa mattina un militare dell’Esercito, è stato trovato morto nelle camerate del Centro interforze di studi e applicazioni militari (Cisam) di San Piero a Grado. A far scattare l’allarme è stato uno sparo.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. Su quanto avvenuto indagano i carabinieri distaccati all’interno della base. Stando ai primi accertamenti, il militare si sarebbe tolto la vita con l’arma che aveva in dotazione.

Il Cisam, che in passato ha ospitato il reattore nucleare sperimentale Galileo, oggi è sede di vari uffici militari ed è anche utilizzato come sito di stoccaggio temporaneo per i rifiuti radioattivi della Difesa. <<<FONTE>>>