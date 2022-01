Roma, 26 gen 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 15 Tenenti in SPE Ruolo TLA Guardia di Finanza 2022.

• 3 per amministrazione • 1 per commissariato • 4 per telematica • 3 per infrastrutture • 1 per motorizzazione – settore navale • 3 per sanità

REQUISITI



Possono partecipare:

– i cittadini italiani che, alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il 32° anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1990

– i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri che alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il 45° anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1977

Gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso. In aggiunta a questi, per partecipare al Concorso 10 Tenenti in SPE Ruolo TLA Guardia di Finanza 2021, i candidati devono essere in possesso di una Laurea Magistrale (o specialistica o titolo equipollente). Per ogni diversa Specialità di Posti è richiesta una Classe di Laurea specifica (indicate all’interno dell’Allegato 1).

I concorrenti per la specialità “sanità” devono essere inoltre iscritti all’albo dei medici-chirurghi. I concorrenti per la specialità “infrastrutture”, invece, devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.