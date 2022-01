Ex colonnello medico della Folgore vaccinato con tre dosi muore a causa del Covid

Roma, 26 gen 2022 – L’ex colonnello medico della Folgore Alberto Rossi e’ deceduto nonostante la vaccinazione con tripla dose. Aveva 70 anni ed è spirato l’11 gennaio scorso all’ospedale di Livorno per un’embolia polmonare da Covid.

Il colonnello Rossi vantava un importante curriculum: aveva frequentato l’Accademia di sanità militare interforze a Firenze e aveva partecipato come medico ufficiale della Folgore a missioni internazionali in Somalia.

Impegnato anche in politica per un po’ di tempo, è stato sindaco di Fauglia per 8 anni, negli anni ’90. Aveva continuato a curare volontariamente chiunque glielo chiedesse, anche pazienti che lo cercavano perché positivi al Covid.

Andava a visitarli e li assisteva. Partì per Piacenza nel marzo 2020 come medico volontario per un intero mese nella prima terribile ondata della pandemia. Si è messo a disposizione anche come medico vaccinatore. Altri due medici, vaccinati con tre dosi sono deceduti nelle ultime due settimane…..

