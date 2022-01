27 gennaio 2022 – Giorno della memoria. La Polizia di Stato ricorda l’estremo sacrificio di Filippo Palieri

Roma, 27 gen 2022 – Era il Capo di Gabinetto della Questura di Rieti durante il regime nazifascista.Domani, giovedì 27 gennaio 2022, ricorre il giorno della memoria, istituito per commemorare le vittime dell’Olocausto nella giornata in cui, nell’anno 1945, le forze armate russe fecero ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i pochi superstiti e svelando al mondo intero gli orrori commessi dai nazisti.

In occasione di tale ricorrenza, il Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo vuole ricordare la figura di Filippo Palieri, Capo di Gabinetto della Questura di Rieti che, nei terribili anni dell’occupazione tedesca in Italia, si impegnò, fino all’estremo sacrificio, per salvare dalla deportazione molti cittadini reatini. L’ARTICOLO CONTINUA SUL PORTALE DELLA POLIZIA DI STATO – SEZIONE QUESTURA DI RIETI, CLICCA QUI >>>

.