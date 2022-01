EUROMIL / Judicial Victory for ITAMIL / Vittoria giudiziale per ITAMIL

Roma, 31 gen 2022 – Anche in ambito internazionale parlano della vittoria legale del Sindacato Itamil Esercito contro l’amministrazione.

EUROMIL

The Italian Military Trade Union ITAMIL obtained an important judicial victory in defense of one of its leaders who had been transferred from Udine to Rome. The Ministry of Defense had already been convicted in the first instance for anti-union conduct but appealed against the sentence. The result was that the Ministry lost the appeal and was sentenced to pay legal fees. This case represents an important step towards the recognition of the right of personnel representation in the Italian armed forces. (Fonte EUROMIL).



More information available here.

Roma, 31 gen 2022 – Il Sindacato Militare Italiano ITAMIL ha ottenuto una importante vittoria giudiziale a difesa di uno dei suoi rappresentanti sindacali che era stato trasferito da Udine a Roma. Il ministero della Difesa era già stato condannato in primo grado per condotta antisindacale, ma ha impugnato la sentenza. Il risultato è stato che il Ministero ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese legali. Questo caso rappresenta un passo importante verso il riconoscimento del diritto di rappresentanza del personale nelle forze armate italiane. (Fonte EUROMIL – traduzione)



Maggiori informazioni disponibili qui.