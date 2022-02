Obbligo vaccinale per over 50 verso la proroga. Quindi l’obbligo vaccinale proseguira’ dopo il 15 giugno 2022?

Roma, 20 feb 2022 – NESSUNO STOP PER I 50enni NON VACCINATI? Allo studio una possibile proroga sull’obbligo che va oltre il 15/6/2022. Una decisione che riguarda ancora un milione e mezzo di NON vaccinati da 50 anni in su, ma anche di chi si e’ vaccinato che di fronte a nessun obbligo di legge potrebbe decidere di non proseguire con le vaccinazioni.



Segue articolo dal messaggero.it

L’obbligo di vaccino per gli over 50 invece potrebbe essere esteso oltre la data del 15 giugno 2022: «Siamo di fronte ad una norma che è stata approvata e che prevede l’obbligo vaccinale anti-Covid per gli over 50 fino al 15 giugno 2022 – spiega Costa – quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola. Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza dell’obbligo.

Il Governo farà le dovute valutazioni, ma non si può escludere una proroga, assolutamente no. C’è ancora una platea di italiani over 50 che non si è vaccinata. Noi contiamo che si restringa ancora, poi a ridosso della scadenza faremo le valutazioni.

Quello che dobbiamo dire è che l’obbligo vaccinale per gli over 50 c’è, è una legge e fino al 15 giugno 2022 questo obbligo permane». L’ARTICOLO COMPLETO SU QUESTO ARGOMENTO E’ DISPONIBILE QUI >>>



