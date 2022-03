L’ UCRAINA PUBBLICA LE ISTRUZIONI PER ARRUOLARSI NELLA “LEGIONE INTERNAZIONALE”

Roma, 1 mar 2022 – L’ agenzia di stampa ucraina Ukrinform ha pubblicato il 28 Febbraio le istruzioni rivolte agli stranieri per arruolarsi alla neonata struttura militare e per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa.

Primo passo: contattare l’ambasciata ucraina del proprio Paese per ricevere le informazioni su documenti e attrezzature.

Viene richiesta esperienza in campo militare o l’avere prestato servizio nelle forze dell’ordine. Come da decreto firmato dal presidente Zelensky dal 1° Marzo non sarà più necessario il visto.

La domanda di ammissione alla difesa territoriale delle Forze armate ucraine su base volontaria genera l’invio delle istruzioni su come arrivare in Ucraina e raggiungere il punto di raccolta. Non c’è alcun riferimento ai compensi.

ECCO IL LINK:

https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3415272-how-to-join-international-legion-to-defend-ukraine-algorithm.html