Roma, 27 mar 2022 – SARA’ PERO’ NECESSARIO IL GREEN PASS BASE ANCORA PER UN PO’ E SUBIRE ANCHE LA MULTA DA 100 EURO. Segue articolo di di strettoweb.com –

La lettera dello Stato Maggiore della Difesa per comunicare l’inizio dell’iter per la riammissione in servizio del personale militare sospeso per non aver rispettato l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. Continua a leggere l’articolo, dove puoi anche prelevare e leggere il documento dello SME del 25-3-2022, clicca qui >>>

