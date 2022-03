Tommaso Petroni, maggior generale dell’Esercito al posto di Francesco Paolo Figliuolo nell’organizzazione della campagna vaccinale

Roma, 30 mar 2022 – Sarà Tommaso Petroni, maggior generale dell’Esercito, a prendere il posto di Francesco Paolo Figliuolo nell’organizzazione della campagna vaccinale.

L’ ufficiale entrerà in servizio dal 1° aprile e ricoprirà la carità di direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha nominato firmato un Dpcm che ‘promuove’ Petroni, da circa un anno a capo dell’area logistico-operativo della Struttura commissariale diretta da Figliuolo. Struttura che verrà ‘smontata’ con la fine dello stato di emergenza, in scadenza domani.

