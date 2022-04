Congedo parentale, più possibilità per i genitori: si potrà chiedere fino ai 12 anni di età dei figli

Roma, 4 apr 2022 – Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi congedo genitore solo, aumenta da 6 a 12 anni l’età dei figli per cui si può usufruire del congedo parentale, viene esteso il diritto all’indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Sono alcuni dei contenuti dei due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee, approvati dal Cdm su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando.

Tra le norme anche l’incremento dei mesi di congedo parentale coperto da indennità (al 30% della retribuzione), aumentati da sei a nove in totale. Si tratta “di due provvedimenti che estendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”, ha spiegato il ministero del Lavoro. Fino a 11 mesi per il genitore solo. Congedo con indennità da 6 a 9 mesi…..

CONTINUA A LEGGERE repubblica.it>>>>>