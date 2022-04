COMUNICATO ASPMI in merito agli argomenti trattati durante la trasmissione televisiva “Piazza Pulita” su LA7, condotta dal giornalista Corrado Formigli, relativamente al trattamento pensionistico dei militari e alla spesa militare Italiana

Roma, 5 apr 2022 – L’Associazione Sindacale Professionisti Militari (ASPMI) ha inviato una lettera aperta al noto giornalista Corrado Formigli, conduttore del talk di approfondimento politico e giornalistico “Piazza Pulita”, in onda ogni giovedì su LA7.

Nel corso della trasmissione del 31 marzo scorso, si è discusso di trattamento pensionistico dei militari insieme al prof. Tito Boeri, ex Presidente dell’INPS e stimato economista, nonché accademico.

Ebbene, questa Associazione ha rilevato un dibattito approssimativo su quello che riguarda i trattamenti pensionistici delle donne e degli uomini in divisa, definendoli “ultra generosi”.

La conversazione si è poi ampliata alla Spesa militare che, in queste ultime settimane, sta animando il dibattito politico. Ne è emersa un’analisi un po’ troppo semplicistica rispetto alla complessità della materia.

Alla luce di quanto ravvisato, abbiamo deciso di inviare una missiva, al fine di riportare la narrazione fatta dalla trasmissione su binari più in linea con quello che è l’intricato mondo della spesa militare; con la speranza che, nel corso della prossima messa in onda, il dott. Formigli voglia dare lettura della nostra lettera e dare voce anche all’altra parte in causa, che non è stata rappresentata in trasmissione. Dando così spazio ad un contraddittorio necessario quando si fa informazione.

ASPMI