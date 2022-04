Tentato suicidio a Padova: poliziotto di 26 anni si spara in auto vicino alla Questura: salvato dai colleghi che passavano con la volante

Roma, 6 apr 2022 – Agente di 26 anni in forza alla Questura di Padova si spara con la pistola di ordinanza. E’ successo intorno alla mezzanotte di lunedì 4 aprile 2022 nel centro storico di Padova.

Il poliziotto, in servizio alla squadra mobile, ha esploso il colpo mentre era nella sua autovettura, parcheggiata vicino alla Questura, a soccorrerlo immediatamente è stata una volante della Polizia che passava in zona. Il giovane, ancora cosciente, è stato subito ricoverato in ospedale e operato, la prognosi è riservata. <<<FONTE>>>