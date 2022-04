Nascondeva dentro il muro di casa 200 chili di droga per una valore di 3 milioni di euro

Roma, 6 apr 2022 – Con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente, i carabinieri hanno arrestato un 62enne in provincia di Torino. A casa dell’uomo, i militari hanno scoperto un’intercapedine segreta nel muro, il cui accesso era possibile solo dopo aver azionato un meccanismo rivestito da un armadio con scaffali, che celavano 200 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina.

Dietro un muro finto, accanto al camino sono stati sequestrati oltre 200 kg di droga, per un valore di oltre 3 milioni di euro, svariato materiale per il confezionamento dello stupefacente, 14mila euro in contanti e armi regolarmente detenute.