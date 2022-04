Compenso specifico ex articolo 1826-bis del D.Lgs 66/2010 previsto per i Tenenti Colonnelli e i Maggiori (e relativi gradi corrispondenti). In busta paga di aprile.

Roma, 24 apr 2022 – Info nr. 8/2022 del CUSI/DIFESA. Compenso specifico ex articolo 1826-bis del D.Lgs 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) previsto per i Tenenti Colonnelli e i Maggiori (e relativi gradi corrispondenti) delle Forze Armate in servizio permanente – Anno 2020

Si rende noto che con le competenze stipendiali del prossimo mese di aprile, sarà corrisposto ai Tenenti Colonnelli ed ai Maggiori (e relativi gradi corrispondenti) il compenso indicato in oggetto, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e coordinamento delle unità dipendenti, svolte per l’approntamento dello strumento militare e per l’efficientamento dei servizi istituzionali.

Il compenso è stato calcolato in base alle segnalazioni effettuati dagli Enti/Comandi di appartenenza, in relazione ai mesi dell’anno 2020 in cui il personale ha prestato servizio, secondo le misure e nel rispetto dei presupposti e dei criteri riportati nel Decreto Interministeriale del 01.08.2019 in allegato. (file .pdf 329 Kb)