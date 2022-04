LA RICORRENZA DI OGGI 24 aprile: Oggi è la Pasqua ortodossa, perché la data non coincide con la Pasqua cattolica

Roma, 24 apr 2022 – DA FANPAGE.IT – Oggi 24 aprile si festeggia la Pasqua ortodossa. Si celebra la resurrezione di Cristo esattamente come è stato una settimana fa per quella cattolica. Ma con la differenza che, per identificare la data, la chiesa ortodossa segue il calendario giuliano e non quello gregoriano.

Come detto la Pasqua Ortodossa si basa sul calendario giuliano quindi, a differenza di quella cattolica che si è celebrata il 17 aprile, cade il 24 aprile 2022. Nello specifico, sia per gli Ortodossi che per i cattolici, infatti il giorno della resurrezione cade la domenica successiva alla prima luna piena dall'equinozio di primavera, ma le due religioni fanno riferimento ai due calendari diversi: per questo per i Cattolici può cadere tra il 22 marzo e il 25 aprile, mentre per gli Ortodossi tra il 4 aprile e l'8 maggio.

