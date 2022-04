Roma, 25 apr 2022 – Le celebrazioni dell’anniversario della liberazione con il pensiero rivolto alla guerra in Ucraina: oggi, in questa imprevedibile e drammatica stagione che attraversiamo in Europa, il valore della Resistenza, la resistenza all`aggressione, all`odio, alle stragi, alla barbarie contro i civili, supera i suoi stessi limiti temporali e geografici. L’ARTICOLO DI ITALIAOGGI.IT LO TROVI QUI >>>

