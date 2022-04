Previdenza dedicata e previdenza complementare: incontro preliminare con l’Amministrazione. BISOGNA FARE PRESTO, MOLTI COLLEGHI STANNO ANDANDO IN PENSIONE E PERDERANNO IL BENEFICIO PROMESSO!

Roma, 25 apr 2022 – IL BENEFICIO RIGUARDA ANCHE CHI E’ TUTT’ORA IN SERVIZIO E SI APPRESTA AD ANDARE IN PENSIONE. MA SE NON SI APPROVA QUESTA NORMA, QUESTI COLLEGHI PERDERANNO IL BENEFICIO PER SEMPRE, CHE NON E’ POCO. Vediamo di cosa si tratta:

Il fondo di cui al comma 95 è destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;….

SEGUE COMUNICATO SINDACALE SILP-CGIL / UIL-POLIZIA.