ARMA DEI CARABINIERI: FORMAZIONE IN MATERIA DI “SINDACALISMO MILITARE”. La formazione e’ riservata ai Comandanti. Saranno tenuti anche incontri informativi per il personale

Roma, 25 apr 2022 – SI TRASCRIVE LA NOTA INFORMATIVA ARMA CARABINIERI, IN MERITO ALL’ARGOMENTO IN OGGETTO.

1. Dopo l’avvenuto riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale militare(APCSM), è stata promossa una adeguata formazione sulla materia allo scopo di fornire ai Comandanti gli strumenti giuridici essenziali per la corretta gestione del fenomeno sindacale militare, considerato che sin da subito, in assenza di una specifica regolamentazione normativa, le APCSM hanno avviato la propria attività.

2. Il testo della norma approvata in via definitiva dal Parlamento il 20 aprile u.s. prevede, tra l’altro:

– quale minimo livello di interlocuzione dell’Amm.ne Mil. con le APCSM (non negoziale), quello regionale;

– l’introduzione in tutti i corsi di formazione militare della materia “elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare”.

3. Alla luce di quanto sopra:

– a novembre 2021è stato svolto, presso la Scuola Ufficiali, un primo seminario di 3 giorni sul tema in oggetto, a cui hanno preso parte Ufficiali delle 18 Legioni Territoriali, finalizzato a promuovere nei discenti un’adeguata sensibilità/preparazione sull’argomento, anche in prospettiva di possibili scenari futuri, attraverso l’intervento di diverse professionalità del mondo esterno all’A.D.;

– sono state pianificate 3 ulteriori edizioni del suddetto seminario (17–18 e 23–24 mag. e 9–10 giu. p.v.) in favore dei Comandanti di Legione, dei Comandanti di Reparto Mobile e degli assetti di Polizia Militare e dei Capi Ufficio Personale di tutte le Organizzazioni funzionali;

– l’Ufficio RSRM terrà presso tutte le Scuole incontri in favore dei formatori e dei frequentatori dei corsi formativi di base, per delineare compiti e materie di competenza delle APCSM;

– la materia “elementi di diritto del lavoro e sindacale in ambito militare” sarà inserita nei programmi didattici dei corsi di formazione di base, nei corsi di aggiornamento per Comandanti di Legione, Provinciale, Gruppo e Compagnia, nonché nel d’Istituto, con contenuti e livelli di approfondimento diversificati in base ai discenti.