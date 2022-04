Roma, 28 apr 2022 – Continuano a pervenire segnalazioni circa il mancato pagamento delle ferie non godute al personale riformato per patologie, seppur in assenza di cause non imputabili all’interessato.

Per queste ragioni il SINAFI ha scritto una lettera particolarmente dettagliata e supportata da elementi di pregio giurisprudenziale, con la quale chiede all’Amministrazione l’immediato cambio di orientamento. Per leggere la lettera clicca qui

.