Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri “Alcuni reparti non presentano il Modello C per il personale ricoverato per Covid 19!”

Roma, 28 apr 2022 – Continuano a pervenire segnalazioni da iscritti e non circa l’approccio mostrato dai Comandi nel ricevere istanze ordinarie di causa di servizio, nonché nel presentare il modello C per infortunio sul lavoro nel momento in cui il dipendente é risultato affetto da Covid 19 per il quale si é reso necessario il ricovero in Ospedale.

C’é da far rilevare come, invece, le disposizioni al riguardo prevedano l’obbligo per i Comandi di presentare, entro cinque giorni dall’evento, il modello C in presenza di ricovero ospedaliero del dipendente.

Risulta senz’altro difficile definire o meno la dipendenza da causa di servizio per coloro che hanno contratto la peculiare patologia, anche se l’INAIL ha già da tempo precisato che, attesa la virulenza del virus, il contagio può rientrare pienamente nella fattispecie di infortunio sul lavoro. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



.