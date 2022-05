LAVORO: IL SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI AUGURA BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI I LAVORATORI IN PARTICOLAR MODO AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEL PAESE E DELL’ALLEANZA.

Roma, 1 mag 2022 – Il Sindacato Militare SIULM riprendendo le parole del Presidente della Repubblica pronunciate qualche giorno fa all’Istituto BENZI “Il Primo maggio sollecita a porre il lavoro al centro del nostro agire e del nostro pensare.

Il lavoro, come dice la Costituzione, è la base su cui è viva la Repubblica e la dignità di ogni cittadino.

È stato il lavoro degli italiani a consentire nei decenni crescita sociale, economica, civile.

Il lavoro ci ha reso, soprattutto, ciò che siamo.”

Con queste parole che esaltano la centralità del lavoro nel Nostro Paese, siamo vicini a quanti delle nostre colleghe e dei nostri colleghi oggi opereranno per garantire la sicurezza e la difesa del nostro territorio e dell’Alleanza.

Ma l’occasione è anche propizia per ricordare il nostro ruolo di sindacato in difesa dei diritti del nostro personale. Auspichiamo di poter al più presto avere un sano e costruttivo confronto con le Autorità politiche del Dicastero sui vari temi, tra cui: la stabilizzazione del personale in ferma prefissata, progressione delle carriere, ricongiungimenti familiari, alloggi di servizio, rinnovo contrattuale, qualità del lavoro svolto da tutti gli uomini in divisa ….e tanti altri che i nostri iscritti ci proporranno.

