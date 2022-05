PERRINO, USIF: “BASTA ATTACCHI ALLA DIGNITA’ DELLE FORZE DI POLIZIA”.

Roma, 3 mag 2022 – USIF. “Sarà un malinteso, ma le parole sono pietre. E per questo è ora di finirla con gli attacchi metodici e costanti alla dignità e professionalità delle Forze di Polizia. Ieri, nell’ambito della trasmissione televisiva “Ore 14”, andata in onda su Rai 2, si è discusso in merito all’efferato omicidio di Alice Scagni, giovane 34enne uccisa con numerose coltellate davanti la propria abitazione, nella sera del primo maggio.

Nel corso della trasmissione, tra i vari ospiti intervenuti, il direttore di Affari Italiani, Angelo Maria Perrino, tra le altre cose ha affermato: