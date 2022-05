Difesa, Caporal Maggiore Capo Sacco (Siulm): “Diversi dal sindacato civile”

Roma, 4 mag 2022 – Da dire.it – La neo-segretaria nazionale del sindacato militare interforze: “Abbiamo chiesto un incontro al ministro della Difesa e al Capo di Stato Maggiore e attendiamo risposta”. “Una novità che come tutte le novità suscita scalpore, tanto interesse, ma anche scetticismo e un po’ di timore, è umano. Stiamo trattando la cosa con la dovuta delicatezza e stiamo cercando di far capire l’importanza di aderire a un sindacato che non vuol dire in alcun modo essere in contrapposizione con le Istituzioni, non potrebbe mai esserlo perché siamo innanzitutto militari e vien da se che per primi rispettiamo i principi del nostro status.

La nostra specificità ci differenzia da quello che nell'immaginario collettivo è il sindacato civile e del resto è lo stesso disegno di legge ad aver disciplinato le materie da poter trattare o ha escluso per ovvie ragioni il diritto allo sciopero".

