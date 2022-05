Bonus 200 in busta paga tra giugno e luglio: spetta anche alle Forze armate?

Roma, 6 mag 2022 – È in arrivo un bonus da 200€ una tantum per 28 milioni di lavoratori e pensionati. È quanto deciso nel corso del Consiglio dei ministri dove è stato approvato il Decreto Aiuti in sostegno alle famiglie e alle imprese.

“Le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo senso, è il senso del governo stesso” ha detto il premier Mario Draghi.

Il provvedimento da 14 miliardi di euro è composto da 50 articoli, e punta a dare sollievo e vicinanza a tutte quelle realtà colpite maggiormente dal caro energia e dalle ripercussioni della guerra in Ucraina.

Il bonus verrà erogato tra giugno e luglio in un’unica soluzione. I lavoratori dipendenti lo riceveranno direttamente in busta paga, mentre alle imprese verrà versato. Inoltre, alle imprese verrà coperto il costo degli aumenti delle materie prime per i cantieri, con uno stanziamento di 3 miliardi di euro. Questo incentivo consentirà di proseguire i lavori già iniziati, farne di nuovi e manterrà intatti i posti di lavoro.

Anche le Forze armate beneficeranno del provvedimento…..

