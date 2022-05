ASPMI: Pubblicata in Gazzetta la Legge sui Sindacati Militari

Roma, 12 mag 2022 – È stata appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sui Sindacati Militari.

Il tanto atteso riconoscimento dei diritti sindacali è ora nero su bianco.

La Legge n. 46 del 28 aprile 2022 dà voce ai diritti sindacali degli uomini e delle donne in divisa.

Con il primo decreto attuativo le sigle sindacali potranno procedere ai tesseramenti e rappresentare il personale ai tavoli negoziali e non più concertativi.

ASPMI resta attenta e vigile affinché si rispettino i tempi dettati dalla Legge per l’emanazione dei decreti attuativi.

Unica nota dolente di questa giornata?

Il Contratto di lavoro 2019-2021 non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che il personale dovrà attendere ulteriormente per avere quanto gli spetta.

Auspichiamo, e ci impegniamo affinchè ciò avvenga, che gli uomini e le donne in divisa possano godere dei ristori economici stanziati in tempi brevissimi! ASPMI



LA LEGGE 22-4-2022 NR. 46 LA PUOI PRELEVARE ANCHE IN FORMATO PDF E STAMPARLA PER COMODITA’, CLICCA QUI >>>