SINDACATI MILITARI, ORA È LEGGE

Roma 13 mag 2022 – Appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 46 del 28.04.2022 che ufficializza i sindacati militari. Dopo oltre 40 anni di lotte si è finalmente arrivati alla tanto attesa legge. Ora il S.I.A.M.O. Esercito è pronto a rappresentare il personale militare di ogni categoria, anche sui tavoli contrattuali.

Non la legge migliore ma intanto una legge.

E mentre se da un lato si coglie questa nota positiva, dall’altro nell’odierna Gazzetta Ufficiale non vi è ancora traccia del contratto di lavoro 2019/2021 firmato lo scorso Dicembre dalle rappresentanze sindacali.

Con grande amarezza ci troviamo ad attendere ciò che ci è dovuto.

Come sempre vigileremo e solleciteremo le parti in causa affinché il personale non debba ancora aspettare.

SIAMO Sempre al tuo fianco!

IL DIRETTIVO NAZIONALE S.I.A.M.O. Esercito