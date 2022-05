Napoli, rapinatori sparano su un finanziere

Roma, 12 mag 2022 – Sparano contro l’auto di un finanziere. Quattro rapinatori su due scooter affiancano la Mercedes del militare in via Ferrante Imparato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Lo minacciano con una pistola e lo costringono a fermarsi sul margine della carreggiata. Vogliono la berlina. Ma riescono a prendere appena gli oggetti nella macchina, perché il finanziere con un guizzo risale in macchina e riparte a tutta velocità. I malviventi non si danno per vinti e aprono il fuoco ad altezza uomo, colpendo la vettura più volte, forse nel tentativo di forare le ruote.

Di fatto non ci riescono. Il militare rimane illeso. Riesce a raggiungere gli uffici della polizia, per chiedere aiuto. Gli agenti si precipitano in via Ferrante Imparato ma i rapinatori sono già fuggiti. Della sparatoria si trovano i bossoli sull’asfalto.



CONTINUA A LEGGERE cronachedi>>>>>