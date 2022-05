30 GRADI UNIFORME INVERNALE: RISCHIO SALUTE E MALESSERE IN MIGLIAIA DI CARABINIERI

Sulla base di questi presupposti, il primo scandito dal ciclo naturale delle stagioni e il secondo dettato dalle norme a tutela del lavoratore, è ragionevolmente desumibile che il problema in esame, oltre ad interessare la salute e il benessere dei Carabinieri, indebolisca anche l’efficienza dei servizi garantiti al cittadino dalle varie articolazioni della linea territoriale e mobile

es. Tenenze/Stazioni/Radiomobile/Comp.Speciale/Battaglioni ecc. – il cui personale opera esclusivamente in uniforme.

Infatti – continua Caforio – per risolvere definitivamente e nel più breve tempo possibile l’annoso problema, basterebbe immedesimarsi in quel Carabiniere impiegato in un turno di servizio nella fascia oraria più calda della giornata – magari con temperature che raggiungono e, non di rado, superano anche i 30 gradi. Con che spirito e con quale entusiasmo il Carabiniere raggiungerà la caserma quando, da lì a poco, il jeans e la comoda polo verranno sostituiti dall’uniforme invernale sulla quale – durante posti di controllo e situazioni di pericolo – verrà applicato anche l’indispensabile giubbotto antiproiettile???

Che rendimento potrà fornire il militare che, ancor prima di intraprendere il servizio, non vede l’ora di togliersi la divisa incollata sulla pelle intrisa di sudore per buttarsi sotto la doccia??? Come farà ad assicurare il lavaggio dell’uniforme “adornata” da sgradevoli aloni biancastri in quelle poche ore che dividono un turno di servizio da quello successivo ? (alcuni capi di vestiario vanno lavati a secco in lavanderia)

Nell’epoca in cui viviamo una condizione simile non è più accettabile – afferma Caforio, e aggiunge: in questi ultimi anni, in merito all’importante tematica, gli Uffici competenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in cooperazione tra loro, hanno svolto un ottimo lavoro. Un progetto, in continua evoluzione, che sinora ha dato la possibilità di studiare ed approvare una nuova linea uniformologica. Un abbigliamento tecnico, molto apprezzato dal personale, che ha nettamente migliorato la sicurezza e l’efficienza operativa, riuscendo, altresì, ad ottimizzare il confort anche grazie ai possibili abbinamenti previsti dalle relative disposizioni.

Sulla base di queste considerazioni – conclude Caforio – soprattutto allo scopo di salvaguardare la salute di tutti i Carabinieri – in particolare quella dei militari più anziani esposti a maggior rischio – si auspica che tutto il personale della linea territoriale venga immediatamente autorizzato ad indossare la divisa estiva, garantendo l’uniforme invernale esclusivamente nei giorni della festa della Repubblica e dell’Arma.

Il Segretario Generale

Carmine CAFORIO