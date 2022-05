Lotteria degli scontrini, il gioco creato per combattere l’evasione fiscale cambia e diventa istantaneo: si saprà alla cassa, al momento del pagamento, se e quanto si ha vinto

Roma, 17 mag 2022 – Si parte da un dato di fatto: così com’era stata concepita nel febbraio 2021, la lotteria degli scontrini si è dimostrata un autentico flop. Secondo la Cgia di Mestre, all’inizio si registravano 25mila giocate al mese. Oggi, è già tanto se si arriva a 5mila. Il che dimostra lo scarso interesse dei consumatori.

La scelta, dunque, è obbligatoria: o la si elimina o la si cambia. Per ora, il Governo ha optato per questa seconda soluzione. Il gioco abbinato agli acquisti con moneta elettronica continuerà ad esserci ma in versione – forse – più appetibile.



La novità assoluta della lotteria degli scontrini è che la vincita diventa istantanea. Spariscono, dunque, le estrazioni così com’erano state concepite nella versione precedente del gioco…..

