CONTRATTO FORZE ARMATE E FORZE POLIZIA? Che fine ha fatto?

Roma, 22 mag 2022 – MANCA SOLTANTO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE. La prossima settimana che sia quella buona? Il provvedimento ora ha tutte le firme, tutti i timbri. manca solo di uscire sulla gazzetta Ufficiale. Ogni altro ritardo e’ poco giustificato. I militari sono gente paziente, abituata a ricevere sempre cattive notizie dalla politica, ma farli aspettare piu’ di 5 mesi per vedere qualcosa in busta paga non e’ normale.

Firmato il 23 dicembre 2021, domani 23 maggio 2022, 5 mesi persi! E mentre fuori tutto aumenta, dal carrello della spesa, ai carburanti, alle bollette, alla vita sociale.

Sarebbe interessante conoscere anche il parere del Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, molto attivo durante la firma ma oggi e’ il grande assente su questo tema.

Tutto questo mentre si sta parlando anche del F.E.S.I. 2021, da percepire di solito entro luglio. Che tra aumento busta paga, conteggi arretrati dal 2019 e il FESI, ci sara’ un ingorgo tale che riusciranno a pagarci il tutto nel bel mezzo dell’estate?