Roma, 1 giu 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 1.381 Allievi Agenti Polizia di Stato 2022 (Riservato VFP1 e VFP4).

REQUISITI DEL CONCORSO

Possono partecipare al Concorso 1.381 Allievi Agenti Polizia di Stato 2022 i volontari in ferma prefissata di un anno – VFP1 (in servizio da almeno 6 mesi continuativi, in rafferma o in congedo) e i volontari in ferma prefissata di quattro anni – VFP4 (in servizio o in congedo) che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (20 Giugno 2022), siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado ( licenza media ) per i volontari delle Forze Armate in servizio o in congedo alla data del 31 Dicembre 2020 diploma di scuola secondaria di secondo grado ( diploma di maturità ). Può essere conseguito anche entro la data di svolgimento della prova scritta d’esame

non aver compiuto 26 anni di età (il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati)

Gli altri requisiti possono essere consultati all’interno del Bando di Concorso.