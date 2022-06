SOTTUFFICIALE DEI CARABINIERI SI TOGLIE LA VITA A ROMA

Roma, 1 giu 2022 – Ancora un suicidio! Un militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio a Roma. Si tratta di un Maresciallo Maggiore di 50 anni, in servizio alla Seconda Sezione Vigilanza della Banca d’Italia a Roma. L’uomo è stato ritrovato all’interno della propria auto. Dai primi accertamenti, il militare si sarebbe tolto la vita con la pistola d’ordinanza, lasciando uno scritto in cui spiega il gesto legato a motivi personali. <<<FONTE>>>

