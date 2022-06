Nuovo Specchio Licenze alla luce delle novità introdotte con il Rinnovo Contrattuale 2019-2021

Roma, 4 giu 2022 – Con la circolare del Ministero della Difesa scaricabile dal sito ASPMILITARI.IT è stato diramato lo Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente.

I nuovi benefici (licenza straordinaria per nascita del figlio e per donne vittime di violenza di genere) introdotti con i recenti DD.PP.RR. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57 (di recepimento dei provvedimenti di concertazione, riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare), in vigore dal 15 giugno p.v., non sono applicabili al personale dirigente (art. 627, comma 2, lett. a) e b) del C.O.M.) e al personale volontario non in servizio permanente;

b. l’istituto relativo alla cessione di “licenza e riposo solidale” sarà disciplinato da specifica circolare applicativa.

Scarica la circolare Cliccando QUI>>>>>