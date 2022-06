ASPMI sempre più vicina al personale – Aperta la Sezione Trattamento Economico – ASPMI

Roma, 6 giu 2022 – ASPMI si dota della sezione Trattamento Economico. Una materia molto complessa che necessita di un supporto tecnico adeguato per dare risposte certe e concrete ai simpatizzanti di ASPMI.

È stata creata una struttura ad hoc che permette all’utente di inviare il proprio Ticket, che verrà gestito dai tecnici del settore. L’argomento, essendo articolato, è stato suddiviso in settori, per cui il simpatizzante può attagliare la domanda in base all’oggetto, allo scopo di rendere più dettagliata possibile la risposta.

Il servizio, rispettando il principio cardine di ASPMI, è assolutamente GRATUITO, basta Registrarsi sul sito web di ASPMI e accedere alla Sezione Servizi – Trattamento Economico.

ASPMI ricorda che oltre a tale servizio, sul sito ne sono attivi diversi tra cui, ultimo, quello relativo alla Previdenza e Pensioni senza tralasciare la Sezione Legale, Causa di Servizio, Vittime del Dovere e del Terrorismo, Convenzioni e la Consulenza Gratuita per qualsiasi richiesta che va oltre alle Sezioni attualmente attive.

ASPMI continua il suo cammino mettendosi al servizio del personale militare.