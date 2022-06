Giugno 2022 – Arretrati rinnovo contratto 2019-2021

Roma, 6 giu 2022 – EPPUR SI MUOVE! Non vogliamo assolutamente prenderci alcun merito, è uno sport nazionale che lasciamo ad altri.

Tuttavia non possiamo che esprimere cauta soddisfazione perché come avevamo preannunciato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56. che recepisce il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate per il Triennio 2019-2021, sono state avviate dallo Stato Maggiore della Difesa le procedure per procedere al pagamento degli arretrati e dei previsti emolumenti già con il cedolino di giugno.

Vogliamo aggiornarvi dicendo che voci interne alla Difesa confermano che si sta lavorando e il pagamento AVVERRÀ CON IL CEDOLINO DI GIUGNO!

Rimane in sospeso anche l’eventuale pagamento del FESI a giugno. Lo SMD è pronto a procedere e NOIPA cosa attende?

È chiaro che anche in questo caso serve un aiutino politico.

