Come anticipato da ASPMI – Trasporti Gratuiti per i militari nella Regione Sicilia. Piena soddisfazione

Roma, 19 giu 2022 – Questa sigla sindacale, in data 15 giugno 2022, aveva tempestivamente provveduto a prendere contatti diretti con gli interlocutori regionali, i quali avevano assicurato la rapida risoluzione della problematica, come dimostra il Comunicato Stampa di ASPMI rilasciato in quella data.

Capiamo e comprendiamo la necessità di apparire da parte di altre sigle sindacali che, prontamente, hanno sollevato la problematica in stile polemico solo al fine di “cavalcare” successivamente ciò che ASPMI aveva in precedenza già risolto dando le dovute rassicurazioni al personale militare.

ASPMI esprime gratitudine all’Assessore ai trasporti, alla Giunta e l’Assemblea regionale siciliana, per l’attenzione dimostrata ripristinando, fin da luglio, la gratuità del servizio pubblico, al personale in uniforme che diuturnamente è impegnato nella salvaguardia delle libere istituzioni e nelle pubbliche calamità al servizio della Nazione.

Roma, 19 Giugno 2022

Associazione Sindacale Professionisti Militari