MARESCIALLO DEI CARABINIERI MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE

Roma, 20 giu 2022 – Lorenzo Mosto, luogotenente dei carabinieri, comandante della stazione di Fiorano (Modena), è morto ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 486 a Castellarano. Viaggiava su una moto che si è scontrata con un’auto con due passeggeri, entrambi rimasti feriti in modo lieve e portati al pronto soccorso di Sassuolo.

Sia l’auto che la moto viaggiavano verso Roteglia e a causa dell’impatto sono volate fuori dalla carreggiata, sulla vicina pista ciclabile. Sul posto i sanitari dei 118 la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per i rilievi di legge e i vigili del fuoco.

Mosto era conosciuto e stimato in tutto il comprensorio ceramico. Originario della provincia di Enna, in Sicilia, aveva 57 anni.

