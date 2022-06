Roma, 20 giu 2022 – Servono leggi per combattere la criminalità. Questo l’appello del colonnello Fabio Ottaviani, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza lanciato in occasione delle iniziative per il 203° dell’Arma dei Carabinieri svoltesi all’interno della Caserma Paolo Grippo davanti le massime autorità civili, militari e religiose.

