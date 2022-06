NEWS / FINALMENTE IN ARRIVO DLI ARRETRATI DEL CONTRATTO 2019/21. L’importo e’ gia’ visibile su NOIPA.

Roma, 20 giu 2022 – NOIPA HA PUBBLICATO OGGI L’IMPORTO DA PERCEPIRE RELATIVO AGLI ARRETRATI DEL CONTRATTO 2019/21, CHE LO RICORDIAMO SONO 19 MENSILITA’ NETTE. L’importo è relativo ai soli arretrati, mentre i 350 euro lordi dell’una TANTUM anni 2019, 2020 e 2021 sembra che saranno messi in pagamento a luglio prossimo.

Anche l’adeguamento della busta paga avverra’ a luglio, dove molti troveranno oltre all’aumento classico previsto per tutti, anche altre indennita’ per alcuni incarichi particolari svolti e per alcuni altri colleghi anche una rivisitazione in meglio dell’indennita’ operativa. Si tratta pero’ di alcuni vantaggi previsti per pochi.