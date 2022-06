Roma, 29 giu 2022 – DAL PORTALE WEB DIFESA.IT – Per quanto riguarda la notizia riportata su Il Mattino edizione Napoli “Stop a tre carrarmati diretti in Ucraina” si precisa che i mezzi trasportati, Pzh2000, erano diretti in Germania per un’esercitazione.

Il trasporto dei mezzi provenienti dalla base militare di Persano di Salerno era a carico di una ditta privata che da controlli effettuati non era in possesso di documentazione corretta. (Fonte: www.difesa.it/SMD).