LAVORO. SIULM: OTTIMA INIZIATIVA DE TOMA A FAVORE DEI FRAGILI FFAA E POLIZIA “LORO TUTELA NON DEVE AVERE COLORE POLITICO”

Roma, 7 lug 2022 (DIRE). Dopo aver sollecitato un intervento del ministro Guerini sul tema dei lavoratori fragili delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, il Siulm (Sindacato Unitario Lavoratori Militari) ha inviato una lettera al presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera, On. Fabio Melilli, chiedendo un autorevole intervento per sensibilizzare tutte le forze politiche, rappresentate nella Commissione, in favore dell’emendamento d’iniziativa dell’onorevole De Toma, n. 36.06* al DL Semplificazioni n. 73/22.

Lo rende noto il sindacato militare in una nota.

“L’emendamento è volto a prorogare al 31.12.22, con ‘vera’ effettività, le tutele ex art. 26, comma 2 e 2-bis del dl 18/2020 come prorogate al termine del 30 giugno, oramai decorso e non rinnovato, per i lavoratori fragili, immunodepressi anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che si ritrovano in questa critica condizione di salute. Riteniamo che la tutela dei fragili- continua il Siulm- non abbia un colore politico e ci

sorprende che si possa pensare il contrario. Avremmo auspicato in un intervento governativo in tal senso”, conclude il sindacato. (Com/Ros/ Dire) 15:50 07-07-22