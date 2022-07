USMIA CHIEDE L’ORARIO FLESSIBILE PER IL PERSONALE MILITARE

Roma, 12 lug 2022 – Nel quadro dei provvedimenti volti a migliorare la condizione lavorativa del personale militare, il Segretario Generale della Difesa nel mese di dicembre u.s. ha emanato apposite direttive, attraverso le quali vengono forniti agli Stati Maggiori, linee di indirizzo tese a disciplinare l’applicazione dell’istituto della flessibilità in materia di orario di servizio.

Tale provvedimento consente di migliorare la condizione lavorativa, potendosi meglio contemperare le esigenze individuali e familiari dei militari in servizio i cui nuclei familiari sono spesso costituiti da genitori, entrambi lavoratori, con figli in età scolare. La flessibilità degli orari di ingresso e di uscita giornalieri consente, altresì, di limitare i disagi connessi ai lunghi tragitti da compiere per il raggiungimento dei rispettivi luoghi di lavoro, spesso dislocati in città particolarmente trafficate e comunque distanti dalle sedi di abituale dimora. Risulta, oltretutto, che lo stesso Stato Maggiore della Difesa, abbia già regolamentato a partire dal 1° luglio u.s., i limiti di flessibilità oraria applicabili a tutti i militari impiegati nell'ambito dell'Organizzazione Centrale interforze appartenente all'area tecnico – operativa.

