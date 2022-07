Sindacato Marinai e Guardiacoste: si parte in piena tempesta perfetta. Il giorno martedi 26 luglio 2022 ore 17.00 presso la Sala Capitolare del Senato si svolgerà un convegno dal titolo “Marinai e Guardiacoste, guardare al futuro sindacale ancorati alle esperienze passate”.

Roma, 21 lug 2026 – Il giorno martedi 26 luglio 2022 ore 17.00 presso la Sala Capitolare del Senato si svolgerà un convegno dal titolo “Marinai e Guardiacoste, guardare al futuro sindacale ancorati alle esperienze passate”.

Ho l’onore di relazionare unitamente ad autorevoli relatori del mondo politico, sindacale e della pubblica amministrazione. Un esordio pubblico del Sindacato nella “piena tempesta perfetta” della politica italiana. D’altro canto gli uomini di mare sono quelli che sanno navigare anche quando il mare non è calmo.

Proprio quando sembrava si fosse trovata un minimo di stabilità nella politica, in poche settimane gli italiani hanno assistito prima alla caduta del Governo e poi addirittura allo scioglimento delle Camere.



Ma da gente di mare sappiamo fare di necessità virtù. In prospettiva delle prossime elezioni politiche questo convegno rappresenterà una delle prime occasioni perché si rifletta sul ruolo dei militari e la loro rilevanza nella società.

Ciò anche attraverso i sindacati il cui ruolo principale dovrà più che mai rivolgersi alla condizione morale e professionale del personale delle FF.AA.. Si spera, quindi, per ciò in una ampia partecipazione sia in presenza che on-line. Con questi sentimenti unitamente al Consiglio direttivo auspico che presto i militari e tutta la comunità possano finalmente trovare “mari calmi e venti favorevoli”.

Antonello Ciavarelli

Segretario Generale Sindacato Marinai e Guardiacoste

