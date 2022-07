Roma, 26 lug 2022 – Puntata di “Cittadini in divisa” di lunedì 25 luglio 2022 che in questa puntata ha ospitato Giulio Murani (avvocato), Carlo Chiariglione (presidente di AssoMilitari, maresciallo dell’Esercito italiano), Luca Marco Comellini (segretario del Partito per la tutela dei diritti dei Militari e delle Forze di Polizia).

ASCOLTA LA REGISTRAZIONE>>>>>