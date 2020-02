CORONAVIRUS, CI SARA’ MOLTO DA FARE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA DIFESA

Roma, 23 feb 2020 – (Leggere anche i link ad altri articoli e video a fondo pagina). DALL’IMPIEGO DEI MEZZI AEREI, UOMINI E DONNE, DELL’AERONAUTICA MILITARE PER IL RIENTRO DEI CONNAZIONALI E NON, DALLA CINA, AL DECRETO DEL GOVERNO CHE DISPONE ANCHE L’USO DI MILITARI E POLIZIOTTI, SU RICHIESTA DEI PREFETTI. Per finire poi alle strutture militari della Difesa messe a disposizione per la quarantena. Il Giornale di oggi ci informa anche su “Il piano segreto delle Forze armate; 19 basi per le «strutture protette. Caserme e sedi potranno essere usate per la quarantena: 3.500 posti letto, 2mila uomini allertati per l’emergenza”.

Le Forze armate gia’ guardano avanti e hanno individuato una prima lista di 19 strutture pronte a venire utilizzate come la zona militare della Cecchignola dove vengono isolati per 14 giorni i connazionali rimpatriati dalla Cina e da altri focolai dell’epidemia all’estero. Dalla Valle D’Aosta alla Sicilia passando per Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria sono state selezionati centri militari adatti se l’epidemia dovesse espandersi. Una base verrà utilizzata anche in Sardegna e ovviamente c’è massima attenzione per la Lombardia, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. In questa regione sono state selezionate due strutture a Nord e Sud, vicine ai confini. Altre basi delle Forze armate potrebbero rientrare nella lista in caso di necessità.

Tutto questo ce lo racconta in un articolo il Giornale di oggi, vedi qui >>>

Poi ci spiega meglio la questione il Prof. Burioni: Il virus è arrivato. Sbagliate le previsioni tranquillizzanti: c’è solo un modo per bloccarlo, vedi qui >>>

Poi il Giornalista Toni Capuozzo che attacca il Governo: “Il governo ha pensato che il nemico fosse il razzismo, fottendosene dei contagi”, leggi qui >>>

Cerca nel sito Search for: