POLIZIA: TISSONE (SILP CGIL), ‘VERTICE CON MINISTRO FUNZIONE PUBBLICA FABIANA DADONE, AVVIATE TRATTATIVE PER RINNOVO CONTRATTO – TRIENNIO 2019/2021’

Roma, 23 feb 2020 – (Adnkronos) – “Il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, ha riunito il 20/2/2020 i vertici delle forze di POLIZIA, delle forze Armate e dei Vigili del Fuoco per dare avvio al percorso che condurrà, dopo il necessario confronto con le organizzazioni sindacali, ai rinnovi contrattuali. Appena 2 mesi fa a Roma, durante il convegno nazionale dedicato ai 20 del Silp Cgil, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, aveva pubblicamente risposto ai nostri solleciti annunciando un prossimo avvio delle trattative”. Lo dichiara il segretario del Silp Cgil Daniele Tissone. “Adesso il nostro impegno e i nostri sforzi saranno finalizzati a far sì che sul contratto ci sia una discussione vera non solo per quel che riguarda la parte economica, ma anche e soprattutto per ciò che concerne l’impianto normativo rimasto fermo per il personale in divisa, ormai da troppi anni”, aggiunge. (Sod/Adnkronos)



Cerca nel sito Search for: