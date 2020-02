FSP NEWS – Coronavirus Incontro con il Capo della Polizia Franco Gabrielli ed altre news

Roma, 29 feb 2020- Incontro con il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Lo spirito di abnegazione e la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato è tale da non lasciarsi condizionare dalle campagne mediatiche, ad oggi rilevatesi più foriere a creare allarmismi che non a soddisfare il diritto-dovere di informazione.

Contratto 2019/2021: si (ri)parte? Martedì 4 marzo Riunione sull’accordo sindacale per il personale non dirigente della Polizia di Stato – Triennio 2019/2021 Osservatorio Nazionale per la Polizia Scientifica – Lettera e diffida a al Dirigente del Gabinetto Interregionale Triveneto non dare corso alle determinazioni assunte con la disposizione interna. Risposta al nostro quesito sulle problematiche delle “Fondine rotanti” in uso agli operatori della Polizia di Stato.

Lettera FSP Polizia su fornitura urgente di giubbetti antiproiettile leggeri per personale del controllo del territorio. Risposta alla lettera FSP Polizia su Diritto allo studio. Chiarimenti in merito all’istituto del diritto allo studio su esami universitari e post universitari singoli, nonché in merito alla prova finale dei master universitari.

GUARDA IL VIDEO>>>>

Cerca nel sito Search for: